Michael Schumacher'in oğlundan Formula 4'te çifte zafer

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 4 İtalya Şampiyonası'nın Misano'daki ilk iki yarışında zafere ulaştı.

Kariyerinde 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve birçok rekora imza atan, 2013'te İsviçre'de kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren Michael Schumacher'in izinden giden oğlu Mick, geçen yıl başladığı Formula 4 kariyerindeki ikinci sezonuna çifte galibiyetle başladı.

Formula 4 İtalya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı, Misano kentindeki 4 bin 60 metrelik pistte gerçekleştirildi.

Prema Power ekibi adına mücadele eden Alman pilot Mick Schumacher, 17 tur üzerinden koşulan ilk yarışta, DR Formula takımının Meksikalı sürücüsü Marchina Guzman'ın 2.307 saniye önünde birinciliği elde etti. Juan Manuel Correa ise takım arkadaşı Schumacher'in 3.164 saniye arkasında ilk yarışta üçüncü oldu.

Schumacher, 14 turluk ikinci yarışı ise Jenzer Motorsport takımından Hollandalı Job Van Uitert'in 3.418 saniye önünde tamamlayarak zafere ulaştı. Bu yarışta liderin 4.724 saniye arkasında RB Racing takımından İtalyan Diego Bertonelli ise podyumun son basamağına çıktı.