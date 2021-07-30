Michael Schumacher'in hayatının anlatıldığı belgesel, Netflix'te yayımlanacak

Formula 1 efsanesi, yaşadığı kaza nedeniyle 8 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'in hayatı belgesel haline getirildi ve Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Formula 1’de 7 kez şampiyonluk yaşayan, spor dünyası için çok önemli bir figür olan Michael Schumacher 8 yıl önce kayak yaparken başına aldığı darbe sonrasında eski sağlığına kavuşamadı. Ailesi tarafından çok gizli bir şekilde evinde tedavisi süren Alman efsanenin kaza sonrasında yeni bir görüntüsü de paylaşılmadı.

Ancak Netflix, Schumacher’in hayatını belgesel haline getirdi. Dünyada birçok hayranı olan, Formula 1’i ise birçok sporsevere sevdiren Alman efsanenin belgeseli 15 Eylül’de izleyicilerle buluşacak.

2013’teki kazanın ardından bakıma muhtaç olarak yaşayan Alman efsanenin son durumu da ailesi ve doktorları tarafından açıklanmıyor. Belgeselde, yarıştığı dönemde aile hayatını göz önünde yaşamayan Michael Schumacher’in yarışları, pistte yaşadıkları ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyen pek çok özel anlar gösterilecek.

Belgeselin yapımcısı B/14 Film GmbH, yönetmenliğini ise Hanns-Bruno Kammertons, Vanessa Nocker ve Michael Wech üstlendi.

Alman pilotun eşi Corinna Schumacher’in bu belgeselde en büyük destekçileri olduğunu belirten yönetmen Nocker, “Corinna büyük destekçimizdi ve gerçek bir film yapmak istedi. Bu yüzden inişleriyle, çıkışlarıyla Schumacher’i olduğu gibi göstermek istedi. Kendisi beklemediğimiz kadar cesurdu ve biz de saygımızla birlikte sınırları koruyarak ortaya bir belgesel çıkardık” açıklamasını yaptı.