Michael Schumacher'in eşinden Alman pilotun sağlık durumu hakkında açıklama

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Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in eşi Corinna, 2013'te kayak yaparken yaptığı kazadan bu yana komada olan Alman pilotun "hala burada ama artık daha farklı" olduğunu ifade etti.

Kazada beyni hasar gören Schumacher'in ailesi, Alman pilotun durumuyla ilgili çok nadir açıklamalarda bulunuyordu.

Gelecek hafta Netflix'te yayımlanacak "Schumacher" belgeseli için konuşan Corinna, "Herkes Michael'ı özlüyor, ancak Michael hala burada. Daha farklı, ama burada" dedi ve "Bana hala güçlü olduğunu her gün gösteriyor" diye devam etti.

"Biz beraberiz. Evde beraber yaşıyoruz. Terapi yapıyoruz" diyen Corinna, "Micahel'ın kendini daha iyi ve rahat hissetmesi için her şeyi yapıyoruz. Ailemizi ve bağımızı hissetmesini sağlıyoruz. Ne olursa olsun elimden geleni yapacağım. Hepimiz yapacağız. Aile olarak hayatımıza devam ediyoruz. Michael bunu isterdi ve hala istiyor" ifadelerini kullandı.

Corinna, "Olanlar için hiçbir zaman Tanrı'yı suçlamadım. Kaza kötü şanstı, bir insanın hayatında sahip olabileceği en kötü şans" dedi.

Michael'ın kazası sırasında 14 yaşında olan oğlu Mick Schumacher, bu sezon Formula 1'de Haas için yarışmaya başladı.