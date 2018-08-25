"Michael Schumacher dağları ve gölü görünce ağlıyor"

Fransa Alpleri'nde 4.5 yıl önce geçirdiği kayak kazasının ardından yarı bitkisel hayatta rehabilitasyon sürecini sürdüren Formula 1’in efsane Alman sürücüsü Michael Schumacher’in, İsviçre’deki villasından görünen dağları ve gölü görünce ağladığı belirtildi.

Sputnik'in Fransız Paris Match dergisinden aktardığı habere göre, yıldız pilot Schumacher’in ismi açıklanmayan yakınları, “Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor” dedi.

İtalyan Corriere della Serra gazetesi de 3 yıl önce Schumacher’in gözyaşı döktüğünü yazmıştı. Eski sporcunun böylelikle eşi ve çocuklarının seslerine tepki verdiği belirtilmişti.

Kayak yapan küçük kızını korumak için İsviçre'de Alp Dağları'nda 2013 yılında büyük bir kaza geçirerek başını kayaya çarpan Schumacher, bitkisel hayata girmişti.

Sızan haberlere göre yakınlarını tanıdığı ama hareket edemeyerek çok kilo kaybı yaşadığı belirtilen efsane pilotun vücut ağırlığını yüzde 25'lik bölümünü yitirdiği ve 45 kiloya indiği vurgulanıyor.