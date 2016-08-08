Michael Phelps'in vücudundaki izlerin sırrı belli oldu!

Dünyaca ünlü ABD'li yüzücü Michael Phelps'in dün Rio Olimpiyat oyunlarında 4x100 serbest bayrak yarışında birinci olarak 19'uncu altın madalyasına kavuştu. Ancak Phelps'in birinci olması kadar vücudundaki kırmızı halkalar konuşuldu.

'Koca karı ilacı' olarak bilinen şişe çekme Rio Olimpiyatları'nda ABD takımı sporcuları arasında oldukça popüler.

Business Insider'ın haberinde şişe çekme tekniğinin Olimpiyat oyuncuları arasında tercih edilen bir tedavi metodu olduğu yazıldı.

Batıda çok da yaygın olmayan şişe çekme yönteminin anlatıldığı haberde, tedavi sayesinde kan akışının hızlandığı ve kas ağrılarının hafiflediği yazıldı.