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Michael Phelps'in sevgilisi 20 yaşına kadar erkek olduğunu itiraf etti

Ünlü yüzücü Michael Phepls'in sevgilisi Lianne Chandler, kağıt üzerinde erkek olarak doğduğunu ancak hiçbir zaman erkek olarak yaşamadığını söyledi

21 Kasım 2014 00:44

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı yüzücüleri arasında yer alan ve bir olimpiyatta en çok madalya kazanan iki isimden biri olan Michael Phelps'in sevgilisi Lianne Chandler, cinsiyeti hakkında herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

Facebook sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yapan Chandler, erkek bedeninde doğduğunu ve 20'li yaşlarında geçirdiği bir operasyon ile cinsiyet değiştirdiğini açıkladı.

Genç yaşlardan itibaren testosteron engelleyici ilaçlar alan ve sonra cinsiyet değiştirmek için bir operasyon geçiren Chandler, itirafından sonra Phelps'in kendisinden ayrılmasından korktuğunu açıkladı.

Çift cinsiyetli olarak doğduğunun altını çizen 41 yaşındaki Chandler, kağıt üzerinde erkek olarak doğduğunu ama hiçbir zaman bir erkek olarak yaşamadığını belirtti.

Bir süredir rehabilitasyon merkezinde olan 29 yaşındaki ABD'li yüzücü Michael Phelps, Chandler'ın itirafı hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.

 

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