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Kültür-Sanat

Michael Moore'dan 'İnternet'e özel' belgesel

ABD Başkanı George W. Bush'un amansız muhalifi Yönetmen Michael Moore, yeni belgeselini 3 hafta boyunca İnternet'ten ücretsiz dağıtacak.

05 Eylül 2008 03:00

Yönetmen Michael Moore, yeni belgeseli "Slacker Uprising"in "gala"sını, belgeseli ücretsiz indirime açarak yapacak. Ayrıca filmi sinemada gösterime sokmayıp DVD olarak satacak.

Amerikalı muhalif yönetmen Michael Moore, albümlerini "gönlünüzden ne koparsa" fiyatına indirilmeye açan ve parayı kırmakla kalmayıp çılgıncasına reklam yaparak İnternet'in ve eşantiyonun gücünü kanıtlayan Radiohead ve Nine Inch Nails'ı kendine örnek alıyor.

Yönetmenin, 2004 başkanlık seçimleri öncesi 62 eyaleti gezip gençleri oy vermeye teşvik etme çabalarını aktaran "Slacker Uprising" isimli belgeselinin galası, sadece İnternet'ten yapılacak.

Belgesel, 23 Eylül'den itibaren üç hafta boyunca BlipTV üzerinden indirilebilecek.

Film 7 Ekim'den itibaren Amazon.com ve Netflix üzerinden DVD formatında satın alınıp kiralanabilecek.  Ancak, yapımına 2 milyon dolar harcanmış olmasına rağmen sinemada gösterime girmeyecek.


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