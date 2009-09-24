Michael, Madonna'yı reddetmiş

Madonna, bir çok kişi tarafından beklenen ancak bir türlü gerçekleşmeyen Michael Jackson ile buluşamamasının nedenlerini anlattı.



Bugüne kadar kendine özgü stiliyle aklına koyduğunu elde etmiş olan Madonna belki de hayatında ilk ve son defa bir dileğini gerçekleştirememiş.



Michael Jackson'a kendi yaptığı şarkılardan birisini seslendirmesi için yalvaran yıldız red cevabı almış ve bunun nedeni ise hayli şaşırtıcı "Senin tarzını sevmiyorum".



Benim için fazla utangaçtı



Madonna yaptığı açıklamada "Birlikte zaman geçirdik vearkadaş olduk ama hiç bir zaman birlikte iş yapma olanağımız olmadı. Ona bir çok kere şarkı sözleri yazıp götürdüm ama o her zaman çekimser davrandı. Bana provokatif olmak istemediğini söyledi. Bu durum Quentin Tarantino ile film çekmek isteyip ama içinde hiç şiddet olmasın demeye benziyor. Onun benimle iş yapmak için fazla utangaç olduğunu düşündüm" dedi.