Michael Kors 2.1 milyar dolara Versace'yi satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Eylül (DHA) – ABD merkezli ünlü moda şirketi Michael Kors, 2.1 milyar dolara İtalyan moda markası Versace’yi satın aldı.

Michael Kors CEO’su John D. Idol, 2017 yılında 1.2 milyar dolara Jimmy Choo’yu satın almasının ardından şirketin “küresel ve lüks bir moda grubu” kurmayı hedeflediğini söylemişti.

Versace’yi satın alarak endüstrideki diğer lüks moda grupları Kering ve LVMH’le olan rekabeti arttırmayı hedefleyen şirketin yeni isminin ise Capri Holdings olacağı vurgulandı. Idol, “Grubumuzun yeni kaynaklarıyla Versace gelirlerinin 2 milyar dolara yükseleceğine inanıyoruz” dedi.