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Dünya

Michael Jordan, "The Last Dance"ten elde ettiği 2 milyon dolarlık geliri aşevlerine bağışladı

27 Kasım 2020 11:56

T24 Dış Haberler

NBA efsanesi Michael Jordan, hit Netflix belgeseli "The Last Dance"ten elde ettiği geliri ülke çapında aşevi ağı olan Feeding America isimli sivil toplum kuruluşuna bağışlayacağını duyurdu.

Jordan, "karnı aç olan komşuları" için Feeding America'ya yaptığı bağış miktarının 2 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Jordan, "Covid-19 sebebiyle hayal bile edemediğimiz zoruluklarla dolu yılın bu zorlu zamanlarında durup sahip olduklarımızdan minnet duymak çok önemli" dedi.

Feeding America, yaptığı bağış sebebiyle Jordan'a teşekkür etti.

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