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Spor

Michael Jordan'ın ilk sezon ayakkabıları açık artırmada

15 Ekim 2021 15:11

ABD'li basketbol efsanesi Michael Jordan'ın kariyerinin ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık arttırmaya çıkarılıyor. Ayakkabıların en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Basketbol efsanesi Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmaya çıkıyor.

NTV'nin aktardığına göre 1984-1985 sezonunda, kariyerinin beşinci maçında giydiği 48 numara ayakkabıların 1 ile 1.5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

En pahalı ayakkabı rekoru da yine Jordan'a ait. Basketbol efsanesinin 1985'te giydiği ayakkabılar 600 bin dolara satılmıştı.

 

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