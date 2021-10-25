Michael Jordan'ın giydiği spor ayakkabılar açık artırmada rekor fiyata satıldı

NBA yıldızı Michael Jordan'ın kariyerinin ilk yıllarında giydiği Nike ayakkabılar açık artırmada rekor fiyata, yaklaşık 1.5 milyon dolara satıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, beyaz üzeri kırmızı çizgili Nike ayakkabılar, Michael Jordan tarafından kariyerinin başlarında giyilmişti.

Müzayede evi Sothebys, ayakkabıların 1 milyon 472 bin dolara satıldığını söyleyerek "Açık artırmaya çıkan en değerli spor ayakkabılar" yorumunu yaptı.

Jordan'ın ayakkabıları, 2020'nin Ağustos ayında Christie's tarafından açık artırmaya çıkan 615 bin dolarlık Nike Air Jordan ayakkabılarının rekorunu kırdı.

Sotheby's satılan ayakkabıların Jordan tarafından imzalı olduğunu söyledi.