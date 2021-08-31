Michael Jordan’ın "çok kullanılmış" iç çamaşırı açık artırmada

ABD'li basketbol efsanesi Michael Jordan'ın "çokça kullanılmış" iç çamaşırı eski koruması tarafından açık artırmaya çıkarıldı. İç çamaşırı için başlangıç fiyatı 500 dolar olarak belirlendi.

Basketbol dünyasının efsanevi ismi Michael Jordan, sıra dışı bir açık artırma haberiyle ABD medyasının gündeminde.

Kariyeri boyunca kullandığı ayakkabılar, formalar ve çeşitli eşyalar zaman zaman müzayedelerde satışa sunulan 58 yaşındaki Jordan’ın bu kez iç çamaşırı satışa çıkıyor. Lelands Müzayede tarafından açık artırmaya çıkarılan iç çamaşırı için "çokça kullanılmış" ifadesi dikkat çekiyor.

Jordan'ın bahis arkadaşı

New York Post’un haberine göre, iç çamaşırının Jordan’ın Chicago Bulls’ta oynadığı dönemde giyildiği ve içinde kuru temizle etiketi bulunduğu da not düşüldü.

Açılış fiyatının 500 dolar (4 bin 183 TL) olacağı açıklanan iç çamaşırı Jordan’ın koruması John Michael Wozniak’ın koleksiyonu arasında bulunuyordu.

Jordan’la Bulls günlerinde bozuk para ile bahis oynamasıyla tanınan Wozniak, geçtiğimiz dönemde de çeşitli eşyaları açık artırmaya çıkarmıştı.