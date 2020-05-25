Michael Jordan’ın 1996-97 sezonunda giydiği forma 288 bin dolara satıldı

”The Last Dance” belgeseli ile yeniden gündeme gelen ve hayran kitlesini katlayan Jordan’ın 1996-97 yılına ait Bulls forması Goldin Auctions’da açık artırma ile 288 bin dolar fiyatla satıldı.

Yaklaşık 2 hafta önce açık artırmaya giren formanın çeyrek milyon dolara satılacağı düşünülüyordu. Benzer şekilde bir ay önce Jordan’ın Dream Team forması 216 bin dolara satılmıştı.

Jordan söz konusu formayı Nisan 1997’de Detroit Pistons’a karşı oynadığı bir maçta giymişti. Pistons o maçta MJ’in nadir olarak geçirdiği vasat gecelerden birine denk gelmiş ve Bulls’u devirmeyi başarmıştı. MJ maçı 18 sayıyla tamamlamıştı.

İmzalı ayakkabıları 560 bin dolara satılmıştı

Michael Jordan'ın, çaylak sezonunda giydiği imzalı ayakkabısı da, 560 bin dolar (3 milyon 850 bin TL) karşılığında koleksiyoncu Jordan Geller'e satılmıştı. Michael Jordan, Chicago Bulls tarafında draft edildiği 1985 yılında bu ayakkabıyı giyiyordu.

TIKLAYIN - Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık artırmada 560 bin dolara satıldı