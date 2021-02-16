Michael Jordan, büyüdüğü şehirde iki yeni tıbbi klinik açılması için 10 milyon dolar bağışladı

ABD’li NBA yıldızı Michael Jordan, büyüdüğü Wilmington, Kuzey Carolina'da iki yeni tıbbi klinik açılması için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

2022'de açılması planlanan klinikler, Wilmington’ın New Hanover County bölgesindeki sigortasız veya sigortası eksik olan kişilere hizmet verecek.



NBA efsanesi konuyla ilgili, "Nerede yaşarsa yaşasın veya sigortası olsun ya da olmasın, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi olmalıdır" ifadelerini kullanırken "Wilmington kalbimde özel bir yere sahip. Hayatım boyunca beni destekleyen kişilere yardım edebilmek gerçekten sevindirici" şeklinde konuştu.