Michael Jackson'ın ölümden sonraki fotoğrafı

T24 - Amerikan magazin sitesi TMZ Michael Jackson'ın öldükten sonra çekilen fotoğrafını ve ölmeden önceki son ses kaydını yayınladı.

Amerikan magazin sitesi TMZ Michael Jackson'ın öldükten sonra çekilen fotoğrafına ulaştı. Micheal Jackson'un öldükten sonraki fotoğrafı, doktoru Conrad Murray'ın yargılanması sırasında ortaya çıktı.













ABD, Jackson'ı fazla dozda ilaç vererek öldürdüğü iddia edilen doktor Conrad Murray'in davasına kilitlendi. Davada mahkemeye Michael Jackson'un bir hastane yatağında cansız yattığı halinin görüntülendiği bir fotoğraf sunuldu.

Jackson'un yakın çevresi mahkeme salonundayken dışarda ise Jackson'un hayranları büyük bir kalabalık oluşturdu.

Açıklanan fotoğrafta ünlü şarkıcının soluk yüzü, yüzüne bantlanmış tüpe dikkat çekildi.

Bu fotoğrafla birlikte bir de Jackson'un bir ses kaydı da mahkeme sunulan belgeler arasındaydı. Mahkeme kayıttaki sesin o sırada uyuşturucu madde etkisi altında olan Jackson'a ait olduğunu kabul etti.

Michael Jackson’ın sevenlerini yasa boğan iki yıl önceki ölümü üzerindeki şüpheleri aydınlatması beklenen dava görülmeye başlandı. Açılış duruşmasında popun efsanevi yıldızının öldükten sonra sedyede çekilmiş son fotoğrafları ve bir ses de kaydı mahkemeye sunuldu.

Jackson’a hayattayken özel doktorluk yapan Conrad Murray’in, kasıtsız ölüme sebebiyet vermekle yargılandığı davada daha sonra Los Angelas Başsavcısı David Walgren’in iddiaları dinlendi: “Conrad Murray, kelimenin tam anlamıyla Michael Jackson’ı 2009’un 25 Haziran günü ölüme terketti. Damarlarında Valium, midazolam, loreazepam ve proprofol yüklü bu çaresiz adamı yalnız bıraktı.”

Mahkeme içerisinden canlı olarak yayınlanan duruşmayı dışarıda da bir medya ordusunun yanı sıra Jackson’ın yüzlerce hayranı takip etti.

Altı hafta sürmesi beklenen davada, yüksek dozda anestetik verdikten sonra Jackson’ı yalnız bırakmakla suçlanan Murray, sanatçının ölümüne neden olduğu iddiasını kabul etmiyor.