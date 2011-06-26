Michael Jackson'ın mevlidi Mardin'de

T24 - Mardin, Midyat'a bağlı Mercimekli Köyü'nde, geçen yıl olduğu gibi bu sene de Michael Jackson'ın ölüm yıldönümü sebebiyle 26 Haziran'da mevlit okunup gıyabında cenaze namazı kılınacak.





Radikal gazetesinin haberine göre; Elvis Presley'in Mıhellemi olması dolayısıyla damat Michael Jackson da ölüm yıldönümünde anılacak.

İmam son tekbiri getirirken, arkasındaki cemaat de duadan sonra sağa ve sola verdikleri selamla cenaze namazını bitiriyor. Gayet normal gözüken bu olayı ilginç kılan detay ise gıyabında cenaze namazı kılınan kişinin, 2009’da hayatını kaybeden dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson olması.



Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Mercimekli Köyü, geçtiğimiz yılın 26 Haziran’ında olduğu gibi bu sene de Michael Jackson’ın ölüm yıldönümü sebebiyle mevlit okutup gıyabında cenaze namazı kılacak.

Nüfusu 350 olan ve tamamına yakını Mıhellemilerden oluşan bu köyün, her sene Michael Jackson’ı anma etkinlikleri düzenleme sebebi ise başka bir hikaye. Mıhellemi Dinler, Diller ve Medeniyetler Arası Diyalog Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan bu durumu gayet normal karşılıyor. Rock’n Roll’un efsanevi kralı Elvis Presley’in aslen Mıhellemi olduğunu ve ailesinin 1860’larda Mardin’in Savur ilçesine bağlı Dereiçi köyünden Amerika’ya göç ettiğini belirten Aslan, Presley’in dedesinin Beth şem aşiretine bağlı olduğunu ve yıllar sonra Dereiçi’ne gelerek kalan akrabalarını Amerika’ya götürdüğünü ifade ediyor.

Elvis Presley’in akrabası olmaktan gurur duyan Mıhellemiler, Elvis Presley’in kızı Lisa Marie ile evlenen Michael Jackson’ı da damadı biliyorlar. Geçtiğimiz sene Jackson’ın birinci ölüm yıldönümünde cenaze namazı kıldırıp, mevlit okutmalarının sebebi de bu.



Sadece akrabalıktan değil

Michael Jackson’a olan hayranlığın sadece akrabalık ilişkisinden kaynaklanmadığını belirten Aslan, uzun yıllardır popun kralı Jackson’ın şarkılarının dinlendiğini, birçok neslin şarkılarıyla büyüdüğünü belirtiyor. “Özellikle yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle ‘They Don’t Care About Us’ (Bizimle İlgilenmiyorlar) şarkısını kendimizle özdeşleştirdik. Jackson’ın da özünde siyahi olması ve toplumsal farklılıkları yansıtması da ona sempati beslememizi sağladı.”

Geçtiğimiz yıl etkinlikleri basında çıkınca, dernek hakkında soruşturmalar başlamış ve Mehmet Ali Aslan, Dernekler Kanunu’na muhalefet suçundan üç ay hapis cezası almış. Cezaya itiraz ettiği için hakkında açılan kamu davasından beraat eden Aslan, halen sıkıntıların devam ettiğini, özellikle bürokratik engellerle karşılaştıklarını ifade ediyor. Derneğin geçtiğimiz sene AK Parti Midyat ilçe teşkilatı ve bazı STK’ların tepkisiyle karşılaşmasının altında da bu sebepler yatıyor.

Anma etkinliklerinin düzenlenmesinden bu yana Mıhellemilere ve Mercimekli’ye olan ilginin arttığını kaydeden Aslan, Michael Jackson’ın ölümünden iki ay önce gerçekleşen ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Köyü katliamıyla uluslararası basında gündeme gelen Mardin’in imajının değiştiğini, bu etkinlikten sonra kendisini Amerika, Kanada ve Almanya’dan arayan gazetecilerin olduğunu söylüyor.



‘Jacksonları misafir edebiliriz’

Derneğin bürokratik engeller dışında ekonomik sorunlarla da mücadele ettiğini ifade eden Aslan, Mıhellemileri ve Midyat’ı tanıtmak için elinden geleni yapacağını söylüyor. “Geçtiğimiz yılki anma töreninde gıyapta cenaze namazı kıldık ve mevlit okuttuk. Kestiğimiz kurbanların etlerini de halka, komşulara ve fakirlere dağıttık. Maddi gücümüz imkan verse daha fazlasını yapardık. Hatta sponsorumuz olsa Jackson ailesini de Mercimekli’de misafir etmek istiyoruz” diyor.

2009’da hayatını kaybeden pop kralı için gelecek hafta bir de anma etkinliği düzenleyecek olan Mıhellemiler, bütün Elvis Presley ve Michael Jackson sevenleri Mercimekli’ye bekliyor.



Mıhellemiler kimdir?

Kendilerine ait dili, kültürü ve âdetleri olan Mıhellemiler, yaklaşık 3 bin 500 yıldır Anadolu’da yaşıyor. Kökleri Akadlara dayanan topluluğun dili ise Arapça’nın en eski yazılı kaynaklarından olan Musul koluna bağlı Kıltu lehçesi. Filologların araştırmalarına göre günümüzde yaşayan diller arasında Akadça’ya en yakın dil olan Mıhellemice, aynı zamanda insanlığın en eski dillerinden olan, Hz. ısa’nın da konuştuğu Aramice’ye de çok yakın.



Süryani kaynaklarında, Mıhellemilerin aslen Süryani ve Hıristiyan olduğu, dillerinin ve kökenlerinin Aramilerden geldiği, ancak Mıhellemilerin 1600’lerin başında İslamiyet’i tercih ettikleri öne sürülmesine rağmen, dernek başkanı Mehmet Ali Aslan bu iddiaları reddediyor. “Biz Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan tapu tahrir defterlerini inceleyip köyümüzün tarihini ortaya çıkardık. Osmanlı zamanında yerleşim yerleri, halkın dinine göre ayrılıyordu. Mercimekli Köyü de 1500’lerden beri Müslüman Mıhellemi cemaati olarak kayıtlarda geçiyor.”

Türkiye’de yaşayan Mıhellemilerin büyük çoğunluğu ıslam dininin şafi mezhebine bağlı olmasına rağmen, yurtdışında hatırı sayılır miktarda Hıristiyan ve Musevi Mıhellemi yaşıyor. Anavatanları Ortadoğu olan bu topluluğun mensupları, zaman içinde çeşitli sebeplerden dolayı Amerika ve Avrupa’ya göç etmiş. Türkiye’de ise başta Mardin, Batman, Adana ve ıstanbul’da yaşayan Mıhellemilerin toplam nüfusu 500 bin dolaylarında.