Michael Jackson'ın konser takvimi değişti

Amerikalı şarkıcı Michael Jackson'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da vereceği konserlerin tarihlerinde değişiklik yapıldı.



Konser organizatörü AEG Live'dan yapılan açıklamada, tarih değişikliklerinin sanatçının sağlık durumuyla hiçbir ilgisi bulunmadığı belirtilirken, 8 Temmuz’daki ilk konserin 13 Temmuz’a alındığı belirtildi.



Jackson'ın 10, 12 ve 14 Temmuz’daki konserlerinin ise Mart 2010'a ertelendiği kaydedildi.



50 kadar konser vermesi öngörülen Jackson'ın önceden satılan biletlerinin tarihleri 8 Temmuz 2009 ile 12 Şubat 2010 arasındaki dönemi kapsıyordu.



Jackson'ın cilt kanseri olduğu söylentileri yayılmıştı. (AA)

