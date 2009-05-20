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Kültür-Sanat

Michael Jackson'ın konser takvimi değişti

Amerikalı şarkıcı Michael Jackson'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da vereceği konserlerin tarihlerinde değişiklik yapıldı.

20 Mayıs 2009 03:00

Amerikalı şarkıcı Michael Jackson'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da vereceği konserlerin tarihlerinde değişiklik yapıldı.

Konser organizatörü AEG Live'dan yapılan açıklamada, tarih değişikliklerinin sanatçının sağlık durumuyla hiçbir ilgisi bulunmadığı belirtilirken, 8 Temmuz’daki ilk konserin 13 Temmuz’a alındığı belirtildi.

Jackson'ın 10, 12 ve 14 Temmuz’daki konserlerinin ise Mart 2010'a ertelendiği kaydedildi.

50 kadar konser vermesi öngörülen Jackson'ın önceden satılan biletlerinin tarihleri 8 Temmuz 2009 ile 12 Şubat 2010 arasındaki dönemi kapsıyordu.

Jackson'ın cilt kanseri olduğu söylentileri yayılmıştı. (AA)

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