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BBC Türkçe

Michael Jackson'ın kızı Paris: Babamı öldürdüler

Efsanevi pop yıldızı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, babasının cinayete kurban gittiğini düşündüğünü açıkladı ve 'Sorumluları yargıya taşımak için adeta bir satranç oyunu oynuyorum' dedi.

25 Ocak 2017 16:17

Rolling Stone dergisine verdiği mülakatta

Jackson 25 Haziran 2009'da 50 yaşında hayatını kaybetmişti.

Jackson'ın aşırı dozda güçlü bir sakinleştirici olan propofolün aldığı ve ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Babası öldüğünde 11 yaşında olan Paris ise, Michael Jackson'ın ölümünün ardında başka nedenler olduğuna inandığını belirterek babasının "peşinde birilerinin olduğu" imalarında bulunduğunu söyledi.

Paris, "'Beni bir gün öldürecekler' dediği anlar olmuştu" diye konuştu.

Jackson'ın ölümüyle ilgili yürütülen davada doktoru Conrad Murray, kasıtsız ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunmuştu.

Paris, röportajı yapan Brian Hiatt'in "Babanızın öldürüldüğüne mi inanıyorsunuz?" sorusuna "Kesinlikle" cevabını verdi. Paris "Bu çok açıktı. Tüm oklar bunu gösteriyor. Kulağa komplo teorisi gibi gelebilir ama babamın tüm gerçek hayranları ve ailede herkes bunu biliyor. Ölümü planlamıştı" dedi.

Babasının ölümünü isteyen çok sayıda kişi olduğunu da belirten Paris, bu kişileri adalet önüne çıkarabilmek için bir "satranç oyunu" oynadığını da söyledi.

Ancak isim vermeyen Paris Jackson, suçlu bulunan doktor Conrad Murray'nin adını da anmadı.

Paris Jackson son olarak İngiltere'de Sky Arts'ın yapımcılığını üstlendiği dizide, babasının beyaz bir aktör tarafından canlandırılmasına tepki göstermişti.

Sky Arts daha sonra diziyi yayınlamaktan vazgeçti.

Jackson'ın çok iyi yemek yapan ancak çok aksi bir baba olduğunu anlatan Paris, Michael Jackson'ın biyolojik babası olmadığı iddialarını da yalanladı; "O benim babam ve her zaman babam olarak kalacak. Onu gerçekten tanıyan insanlar bende onu görebildiklerini söylüyor. Bu biraz korkutucu" dedi.

Paris, öldüğü gün babasının kolunda takılı olan bir bileziği sürekli üzerinde taşıdığını da söyledi.

Paris röportaj sonrası paylaştığı Twitter mesajında, mülakatla ilgili olarak başka bir basın kuruluşuna konuşmayacağını, her şeyi zaten açıkça söylemiş olduğunu yazdı.

18 yaşındaki Paris, modellik ve oyunculuk kariyerinde ilerliyor.

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