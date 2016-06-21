Michael Jackson'ın evinde çocuk ve hayvan pornografisi görüntüleri çıkmış

Michael Jackson'ın California Santa Barbara'daki Neverland Çiftliği'nde, çok sayıda pornografik içerik bulunduğu ortaya çıktı.

Polis raporu ve mahkeme belgeleri ilk olarak Radar Online tarafından ele geçirildi ve soruşturmada yer alan bir yetkili, ABD merkezli dedikodu sitesine şu bilgileri verdi:



“Belgeler, Jackson’ın çocukları ikna etmek için kan, müstehcen hayvan görselleri ve sapkınca cinsel eylemleri kullanan çıkarcı, uyuşturucu ve seks düşkünü biri olduğunu açık etti.”



Aynı kaynak, “Jackson’ın çocuğa yönelik işkence, çocuk çıplaklığı, kadın esareti ve sadomazoşizmi yansıtan şoke edici imajlara sahip olduğunu da” sözlerine ekledi.



Belgelerde tüm bu materyallerin genç erkekleri etkilemek için kullanıldığı belirtiliyor.



Sanatçı 2005 yılında kendisine yöneltilen yedi çocuk tacizi suçlamasından aklanmıştı.