Michael Jackson'ın eldivenine rekor fiyat

Melbourne'deki müzayede evi Bonhams and Goodman'ın sözcüsü Charlotte Stanes, pop kralının eldiveninin, Las Vegas'daki Hard Rock Hotel and Casino için Warwick Stone adlı bir kişi tarafından satın alındığını söyledi.



Tahmin edilenin iki katı fiyatına satılan eldivenin, Michael Jackson'un "History" turnesi çerçevesinde Avustralya'nın Sydney kentinde, baş rolünde oynadığı "Ghosts" filminin galasında Bill Hibble adlı bir hayranına fırlattığı eldiven olduğu belirtildi.



Michael Jackson, 25 Temmuzda 50 yaşında hayatını kaybetmişti.



