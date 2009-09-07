T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Michael Jackson'ın eldivenine rekor fiyat

Michael Jackson'ın bir hayranına fırlattığı beyaz eldiven, Avustralya'da yapılan açık artırmada 48 bin 400 dolara (yaklaşık 72 bin TL) satıldı.

07 Eylül 2009 03:00

Melbourne'deki müzayede evi Bonhams and Goodman'ın sözcüsü Charlotte Stanes, pop kralının eldiveninin, Las Vegas'daki Hard Rock Hotel and Casino için Warwick Stone adlı bir kişi tarafından satın alındığını söyledi.

Tahmin edilenin iki katı fiyatına satılan eldivenin, Michael Jackson'un "History" turnesi çerçevesinde Avustralya'nın Sydney kentinde, baş rolünde oynadığı "Ghosts" filminin galasında Bill Hibble adlı bir hayranına fırlattığı eldiven olduğu belirtildi.

Michael Jackson, 25 Temmuzda 50 yaşında hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24