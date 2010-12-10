-MICHAEL JACKSON'IN BİLİNMEYEN FOTOĞRAFLARI PARİS (A.A) - 10.12.2010 - Amerikalı pop kralı Michael Jackson'ın bugüne kadar bilinmeyen fotoğrafları yarından itibaren 3 gün Fransa'nın başkenti Paris'te sergilenecek. Sergilendikten sonra satışa çıkarılacak olan fotoğraflarda, Michael Jackson üzgün palyaço ifadesiyle dikkati çekiyor. Fotoğraflarda kısa saçlı Jackson'ın tek gözü maviye boyalı. Fransız fotoğraf sanatçısı Arno Bani tarafından çekilen fotoğraflar 1999'dan beri saklanıyor. Fotoğrafların tamamı pazartesi akşamı satışa çıkarılıyor.