Michael Jackson'ın babası oğlundan miras istedi

Amerikalı şarkıcı Michael Jackson'ın babası Joe Jackson, haziran ayında ölen oğlunun mirasını yöneten yetkililerden kendisine aylık 15 bin dolar civarında nafaka bağlanmasını talep etti.

Adli kaynaklardan alınan yazılı belgelere göre Joe Jackson, karısı Kahterine'in aylık 86 bin dolar nafaka aldığını gerekçe gösterdiği bir dilekçeyi Los Angeles Mahkemesi'ne sundu.

81 yaşındaki Joe Jackson, sosyal hizmetlerin her ay kendisine verdiği bin 700 dolarla yaşadığını, şeker hastası olduğunu ve 1998'de bir kalp krizi geçirdiğini de belirterek, dilekçesinde 15 bin dolarlık nafakayı, kira, gıda ve uçak biletleri için kullanacağını da açıklıyor.

Baba Jackson, ölümünden önce oğlu Michael'ın kendisine mali anlamda destek olduğunu ve bundan başka geliri olmadığını da belirtirken, ''pop kralı'nın'' servetinin yönetiminden sorumlu John Branca ve John McClain'ın avukatı Howard Weitzman da talepten haberdar olduğunu ve bu ''şaşırtıcı talebi inceleyeceklerini'' bildirdi.

Michael Jackson 25 haziranda Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetmişti.