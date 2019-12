Michael Jackson'ı anma sırası İstanbul'da

Michael Jackson'ı anmak için dünyanın birçok yerinde geniş katılımlı dans gösterilerinin bir benzeri 10 Ekim'de Taksim'de gerçekleşecek. Bir aydır hazırlanan 150 kişilik grubun yapacağı bu gösteri Türkiye'de bir ilk olacak.



Michael Jackson'ın ölümünün ardından, dünyanın onlarca farklı şehrinde çekilmiş, Jackson'a ithaf edilen videolar izledik. Jackson'ın bir şarkısıyla sanatçının figürlerini sergileyen yüzlerce insanın yer aldığı bu videolar, aslında Jackson için hazırlanan övgü dolu bir veda töreninin görüntüleriydi. Şimdi veda etme sırası İstanbul'da. Michael Jackson hayranları "Neden Türkiye'de böyle bir organizasyon yapılmıyor?" diye hayıflanırken, Beyoğlu'nda bulunan dans stüdyosu Fazıl Studio NYC bu işi sırtlanmaya girişti. Kapılarını bu gösteriye katılmak isteyen herkese açtılar, hem de hiçbir ücret talep etmeden. Koreograf Jennie Gardes tarafından yürütülen provalar bir aydır devam ediyor. Projenin İstanbul ayağında 100'ü aşkın dansçı var. Ankara'dan da yaklaşık 50 kişilik bir ekip, 10 Ekim tarihinde İstanbul'a gelecek. Gösteriler aynı gün 16:30'da Galatasaray Lisesi önünde, 18:30'da ise Taksim Meydanı'nda yapılacak.



Üç provaya katılmak yeterli



Gösteride kullanılacak Michael Jackson şarkısı, diğer ülkelerde olduğu gibi Beat It. Koreograf Jennie Gardes şarkı için bir buçuk dakikalık bir koreografi hazırlamış. Dans stüdyosunun sahibi Gönül Cengiz Türker, koreografinin Beat It klibindeki kavga sahnesiyle başladığını anlatıyor. Klipte birbirlerine bağlanmış iki kişinin kavgası, Michael Jackson'ın araya girmesiyle sona eriyordu. Gösteride ise kavgayı tatlıya bağlayan Michael Jackson'ın müziği ve figürleri olacak. Türker'e göre bu koreografi hiç de zor değil, olaya hâkim olabilmek için üç provaya katılmak yeterli. Dansçıların arasında profesyoneller de var, dansa bu proje sayesinde başlayan da... Ama dansı başlatacak olan ekip, sadece 15 kişilik. Bu ekip arasında Michael Jackson hayranı, altı yaşından beri onun danslarını yapan beş kişilik bir grup var. Gönül Cengiz Türker bu gençlerin prova yapmasını sağlamak için stüdyoda onlara bir salon bile ayarlamış. Türker, projenin her yönüyle kendisi uğraşmak zorunda kalmış. En çok da gerekli izinleri alırken endişelenmiş. "İzin vermeyecekler diye çok korktum, ama vermeselerdi meydandaki kırmızı ışık yandığında gösteriyi başlatırdım, nasıl olsa bir buçuk dakikalık bir şov." Emniyet gerekli izni verip ama gösteri için güvenlik şeridi kuramayacağını bildirince de çok sevinmiş Türker: "Kursalardı biz ne yapardık? Hiçbir anlamı kalmazdı." Flashmob diye adlandırılan bu etkinlikler için spontane hareketin çok önemli olduğunu söyleyen Türker, bu etkinliklerin dansı sokaklara taşıdığı için çok önemli olduğunu söylüyor. 10 Ekim'deki Michael Jackson gösterileri sadece bu bir buçuk dakikalık dansla sınırlı değil. Aynı stüdyo o akşam bir parti düzenleyecek, bütün gece Michael Jackson dinleyip dans etmek için... Provalara katılanlar bu partiye indirimli katılabilecek. Not: Provalar pazartesi hariç hafta içi 15.30-17.30 arasında. Bilgi için: (0212) 249 69 54



Flashmob nedir?



Dünyanın pek çok ülkesinde yapılan flashmob eylemleri, katılımcıların daha önceden belirlenmiş yer ve zamanda buluşup, yine önceden kararlaştırılan, eğlenceden başka hiçbir amacı olmayan bir eylemi gerçekleştirdikten sonra dağılmaları esasına dayanıyor. Flashmob eylemleri herhangi bir siyasi veya protest amaç içermez. Her şey bir flashmob eylemine konu olabilir ve eylemin amacı da sadece eğlenmektir. Türkiye'de bu etkinlikleri sıklıkla tekrarlayan bir organizasyon var. Bu organizasyona istanbulflashmob.org adresinden ulaşabilirsiniz.