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Michael Jackson’a iki yeni taciz davası

ABD’de iki kişi henüz çocukken Michael Jackson tarafından taciz edildiklerini iddia etti

07 Nisan 2015 10:15

ABD’de Wade Robson (32) ve James Safechuck (36) isimli iki adam henüz çocukken “Pop’un kralı” lakaplı ünlü şarkıcı Michael Jackson tarafından defalarca taciz edildiklerini iddia etti ve 2009 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçının 1.5 milyar dolarlık mirasından tazminat almak için dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Mitchell Beckloff’un Salı günü Robson ve Safechunk’ın iddialarını dinleyeceği ve davanın kabul edilip edilmeyeceğine karar vereceği belirtildi.
 
İkilinin avukatları Jackson’ın geçmişte taciz ettiği 20 kişiyi susturmak için toplam 200 milyon tazminat ödediğini de iddia etti.


 
Evlilik cüzdanı vermiş


 
Birce Bora'nın Hürriyet gazetesinde yayımladığı, New York Post gazetesi konu ile ilgili haberinde Safechunk’un ünlü şarkıcı ile tanıştığında 8 yaşında olduğunu ve tacizlerin bu tarihten yaklaşık bir yıl sonra başladığını iddia ettiğini açıkladı.
 
Dava dilekçesinde Jackson’ın Safechunk’a bir “evlilik cüzdanı” ve “alyans” verdiği ve bunları “sonsuz aşklarının bir simgesi olarak saklamasını söylediği”de belirtildi. Ayrıca Jackson’ın Safechunk’a sürekli kendisine eş kıyafetler giydirdiği ve onun beynini yıkayarak “aralarında yaşananların karşılıklı bir aşk ilişkisi olduğuna inandırdığı” da iddia edildi.

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