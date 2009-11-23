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Yaşam

Michael Jackson'a 4 ödül

Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

23 Kasım 2009 02:00

T24 - Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Geceye, "yılın en iyi sanatçısı" ödülünü alan Taylor Swift damgasını vururken, haziran ayında ölen Michael Jackson'ı unutmayan jüri, pop müziğin efsane ismini 4 ödüle birden layık gördü.

Ödüle layık görülen sanatçılar ve kategorileri şöyle:

Yılın en iyi sanatçısı: Taylor Swift

Pop-Rock:

Erkek sanatçı: Michael Jackson
Kadın sanatçı: Taylor Swift
Grup: Black Eyed Peas
Albüm: Michael Jackson, (Number Ones)

Soul-R&B:

Erkek sanatçı: Michael Jackson
Kadın sanatçı: Beyonce
Albüm: Michael Jackson, (Number Ones)

Rap-Hip-Hop: Jay-Z

Alternatif rock: Green Day

Film müziği: Twilight

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