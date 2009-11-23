Michael Jackson'a 4 ödül

T24 - Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Geceye, "yılın en iyi sanatçısı" ödülünü alan Taylor Swift damgasını vururken, haziran ayında ölen Michael Jackson'ı unutmayan jüri, pop müziğin efsane ismini 4 ödüle birden layık gördü.
Ödüle layık görülen sanatçılar ve kategorileri şöyle:
Yılın en iyi sanatçısı: Taylor Swift
Pop-Rock:
Erkek sanatçı: Michael Jackson
Kadın sanatçı: Taylor Swift
Grup: Black Eyed Peas
Albüm: Michael Jackson, (Number Ones)
Soul-R&B:
Erkek sanatçı: Michael Jackson
Kadın sanatçı: Beyonce
Albüm: Michael Jackson, (Number Ones)
Rap-Hip-Hop: Jay-Z
Alternatif rock: Green Day
Film müziği: Twilight