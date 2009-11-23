Michael Jackson'a 4 ödül

T24 - Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Geceye, "yılın en iyi sanatçısı" ödülünü alan Taylor Swift damgasını vururken, haziran ayında ölen Michael Jackson'ı unutmayan jüri, pop müziğin efsane ismini 4 ödüle birden layık gördü.



Ödüle layık görülen sanatçılar ve kategorileri şöyle:



Yılın en iyi sanatçısı: Taylor Swift



Pop-Rock:



Erkek sanatçı: Michael Jackson

Kadın sanatçı: Taylor Swift

Grup: Black Eyed Peas

Albüm: Michael Jackson, (Number Ones)



Soul-R&B:



Erkek sanatçı: Michael Jackson

Kadın sanatçı: Beyonce

Albüm: Michael Jackson, (Number Ones)



Rap-Hip-Hop: Jay-Z



Alternatif rock: Green Day



Film müziği: Twilight