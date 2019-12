Michael Jackson Türkiye'yi çok sevmişti

Michael Jackson'ın son provalarını ve kamera arkası çekimlerini içeren ve 28 Ekim’den itibaren tüm dünyada vizyona girecek olan 'This Is It' Türkiye’de 29 Ekim Perşembe günü vizyona girecek.



Michael Jackson's 'This Is It', Jackson’ın hayranlarına ve tüm dünyada onun müziğini sevenlere, bu yaz Londra’da O2 Arena’da başlaması planlanmış ve tüm biletleri de satılmış olan konserlerinin, olağanüstü prova ve kamera arkası görüntülerini izleme fırsatı sunacak. Hürriyet gazetesinin haberine göre, filmde imzası olan iki isim, aynı zamanda sanatçının son günlerine tanıklık eden yakın arkadaşı Travis Payne, Jackson'un bir Türkiye hayranı olduğunu söyledi.



Travis Payne: Türkiye'yi anlata anlata bitiremiyordu

Madonna, Sting, Janet Jackson, Britney Spears gibi mega starlarla dans eden dansçı ve koreograf Travis Payne, çocuk denecek yaşlarda çalışmaya başlamış Michael Jackson’la... Bu iş ortaklığı zamanla dostluğa dönüşmüş. Ve MJ’in son günlerinde yanında olanlardan biri de Payne’miş...

* Son günlerinde MJ ile prova yaptınız. Provalar sırasında nasıl bir MJ vardı?

- Çok iyiydi. Sahnelere dönüşü muhteşem olsun istiyordu. şu zayıflık meselesi de çok şaçma! Biz dansçılar, zaten dans edebilmek için belli bir kiloda olmak zorundayız. MJ, o dansları yapabilmek için hep aynı kiloyu korudu.

* Peki, psikolojisi nasıldı?

- Sahnelere döneceği için heyecanlıy-dı. Her şey mükemmel olsun istiyordu.

* “This Is It” filmini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- İnanılmaz! Michael Jackson görse, gurur duyardı.

* Nasıl bir insandı?

- Her şeyden önce barış adamıydı. ınsanları çok seviyordu. Dünyada iklim değişikliğini şarkılara ilk döken de odur. ınsanlığa çok mesajlar vermiştir. Basın onu biraz da bu yönleriyle değerlendirsin.



* Yıllar önce onunla Türkiye’ye gelmiştiniz... Türkiye izlenimleriniz nasıldı?

- Türkiye’ye ve Türk insanına bayıldık. Özellikle de Michael... Türkiye onu çok etkilemişti. Amerika’ya döndüğümüzde bile çevresine bu ülkeyi anlata anlata bitiremiyordu. Michael’den sonra, bir Türk sanatçıyla çalışmak için tekrar İstanbul’a geldim.

* Kimle çalıştınız?

- Tarkan’la... Aslında, vakit bulunca tatil için Türkiye’ye gelmek istiyorum. Keşke Michael’la tekrar gelebilseydik.

* Türkiye’deki MJ hayranlarına bir mesajınız var mı?

- Umarım, filmi beğenirler ve efsaneyi birlikte yaşatırız.

Kenny Ortega: Bu film hayatının başyapıtı oldu



Kenny Ortega, Michael Jackson’ın 20 yıllık arkadaşıydı... Hem konserlerinin direktörlüğü yapmış hem de ona en yakın insanlardan biri olmuştu. ışte onun Michael Jackson’ın son günleri...

* Michael Jackson “This Is It” provalarında çok mu zayıflamıştı?

- Alakası yok, o her zaman inceydi. Böylesine mükemmel dans eden bir sanatçı herhalde benim kilomda olamaz! Provalardaki kilosu da ideal kilosuydu.



* Provalarda sağlığında ya da psikolojisinde bir farklılık gözlemlediniz mi?

- MJ, gerçekten “This Is It” (ışte Budur) dedirtecek bir şova hazırlanıyordu. Çok dinamikti. Daha olgun, daha iyi dans eden bir Michael vardı sahnede. Psikolojisine gelince... Evet, heyecanlıydı ama hepimiz öyleydik. Yani “50 yaşında bir adamdı, kendini çok yordu” yorumlarına katılmıyorum. O, zaten yaşının adamı değildi ki...



* “This Is It” filmi, MJ hayranları için bir hediye mi yoksa -yanlış anlaşılmasın ama- bir strateji mi?

- MJ hayattayken bir efsaneydi, ölümünden sonra bu efsane daha da büyüdü. Ölümünden sonra, o son görüntülerin ne kadar etkileyici olduğunu fark ettik. Seyretmeye doyulmuyor. Sorunun cevabı, hem MJ hayranlarına bir hediye vermek hem de MJ efsanesini sahnede ve beyazperdede anmak...



* Yaşasaydı, ortaya çıkan filmi nasıl değerlendirirdi sizce?

- Filmin yapım aşamasında çok duygusal anlar yaşadık. Michael Jackson’ın büyüklüğünü, yaydığı elektriği bir kez daha gördük. Ve bu son görüntüleri, hayatının başyapıtı oldu. Eğer bu filmi görseydi, eminim çok beğenirdi. Ve arkadaş-larının ona nasıl sahip çıktığını görüp çocuklar gibi sevinirdi.