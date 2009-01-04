Michael Jackson sonunda ortaya çıktı

Hakkında çıkan ölümcül akciğer hastalığına yakalandığı haberlerinden sonra ortalıkta görünmeyen pop müziğinin taçsız kralı Michael Jackson, alışveriş yaparken görüntülendi.



Los Angeles'daki "Santa Monica" isimli kitapçıya giren Jackson, üzerinde eşofmanı, yüzünde maske ve elinde siyah şemsiye ile objektiflere yakalandı.



Paparazileri bile şaşırtan Jackson'ın, o eski halinden eser yoktu. Hiçbir soruyu yanıtlamayan Jackson, korumaları eşliğinde arabasına bindi.



Pop müziğinin efsanevi ismi Michael Jackson'ın biyografisini yazan gazeteci-yazar Ian Halperin, yakın zamanda ünlü şarkıcının görme ve konuşma bozukluğu çektiğini ve ölümcül bir hastalığın pençesinde olduğunu iddia etmişti.



Paparaziler tarafından çekilen bu son görüntüler, Jackson'ın ciddi bir rahatsızlığı olduğu şüphesini arttırdı.

