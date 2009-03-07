Michael Jackson on konserle veda edecek

Pop müziğin kralı Michael Jackson, geçtiğimiz günlerde yaz ayında Londra’da vereceği konserlerin tarihlerini açıklayacağını söylemiş ve hayranları ile sözleşmişti. Efsane sanatçı müjdeli haberi perşembe günü binlerce kişinin oluşturduğu kalabalığa açıkladı. O2 Arena’da 10 konser vereceğini belirten Jackson, Londra’daki müzikseverleri sevindirdi.Organizasyonu düzenleyen AEG Live’ın başındaki Randy Phillips, bu konser anlaşmasının yanı sıra daha geniş bir anlaşmanın da mümkün olduğunu söyledi. Bu anlaşma yeni şarkılar, bir dünya turu ile Thriller filmini temel alan ve Jackson’ın rol alacağı üç boyutlu bir filmi de içeriyor. Jackson eğer üç buçuk yıl sürecek bu planları gerçekleştirebilirse 400 milyon doları kasasına koymuş olacak. Phillips, “Jackson ile yeni şarkılar yapması konusunda konuşuyoruz. Ona uygun yeni bir müzik yaratabilmek için planlamalar yapıyoruz” diye konuştu.Jackson perşembe günü söz verdiği saatten bir buçuk saat geç kalsa da onu çığlıklar atarak karşılayan binlerce hayranına “Sizleri çok seviyorum ve sizlere duymak isteyeceğiniz şarkılarımı söyleyeceğim” demişti. Ünlü sanatçı vereceği konserleri ise “son konserleri” olarak nitelendirdi.