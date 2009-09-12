Michael Jackson konseri tehlikede

"Popun kralı" Michael Jackson'un anısına Viyana'da düzenlenmesi öngörülen konserin iptali gündeme geldi.



Konserde sahne alacakları ilan edilen Madonna, Mary J. Blige ve İngilizlerin ünlü pop grubu U2'nin Viyana'ya gelmeyeceklerini açıklamaları üzerine, Jackson hayranlarının önceden aldıkları biletleri iade etmeye başladıkları bildirildi.



Konserin Avusturyalı organizatörü Geaorg Kindel ile Michael Jackson'un kardeşi Jermaine Jackson, "Sözü edilen ünlü sanatçıların mutlaka sahneye çıkacakları yolunda kesin bir açıklama yapmadıklarını" belirterek, "bu starların isimlerinin basın tarafından ortaya atıldığını" savundular.



Avusturya basınında yer alan haberlerde, basın toplantısında yapılan açıklamaların aksine Michael Jackson'un annesi ve çocuklarının da Viyana'ya gelmeyeceklerini açıkladıkları ileri sürüldü.



Bu arada, önceden satılan biletlerin geri alınamayacağı ve ücretlerinin iade edilmeyeceği yolundaki açıklama da hukuki bir tartışma başlattı.



Ünlü sanatçıların gelip gelmeyecekleri tartışmaları sürerken, Viyana Belediyesi de konser için vadettiği 600 bin Avro'yu geri çektiğini açıkladı.



Belediye Başkan Yardımcısı Renate Brauner, "Konsere kent turizmi için reklam yapmak üzere destek olduklarını, bunun bir sponsorluk hizmeti olmadığını" belirterek, "Son gelişmeler konserin Viyana'nın turizm reklamına katkısı olmadığını gösterdiği için organizatörlere bir sent dahi veremeyiz" dedi.



Brauner, bir süre önce Jermaine Jackson ve organizatör Kindel'in ortaklaşa düzenlediği basın toplantısına katılmış ve konsere 600 bin Avro'luk destek vaadinde bulunmuştu.



Basında çıkan sert eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Jermaine Jackson, "Tribute konserini Michael Jackson'ı anmak üzere düzenlendiğini" ifade ederek, "Burada ünlü bazı starların sahne alıp almamasının sürekli ön plana çıkarılmasının haksızlık olduğunu" söyledi.



Basında isimleri yazılan Madonna ve U2'yi "kendilerinin telafuz etmediğini" söyleyen Jackson, 26 Eylüldeki konserde sahneye çıkmaları kesinleşen sanatçıların isimlerini ise açıklamak istemedi.



Michael Jackson anısına verilecek konser için açılan "The Tribute 2009" adlı internet sayfasında ise sahne alacak uluslararası sanatçılar arasında Michael Jackson'un orkestrası ve dans grubu ile Mary J. Blige, Akon, Natalie Cole, Chris Brown, US-5, Angela Basset ve Sister Stedge gibi sanatçılar sayılıyor.



Viyana'da imparatorluk döneminde Kraliçe Elisabeth'in yazlık malikanesi olarak kullanılan tarihi Schönbrunn Sarayının bahçesinde verilmesi planlanan "Michael Jackson'u anma konseri" için "Imperiale" adı verilen dev bir sahne inşa edildi.



Biletleri 63 ila 518 Avro arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan "Tribute konserinin" yapılıp yapılmayacağının gelecek hafta içinde netlik kazanacağı belirtiliyor.