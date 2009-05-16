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Michael Jackson kansere yakalandı

Pop kralı" Michael Jackson'ın yüzünde ve omuzlarında kanserli hücreler belirlendiği açıklandı.

16 Mayıs 2009 03:00

Pop kralı" Michael Jackson'ın yüzünde ve omuzlarında kanserli hücreler belirlendiği açıklandı.


 
22 Nisan'da Los Angeles'in ünlü hastanesi Cedars-Sinai'de dermatoloji bölümünde görülen ünlü yıldızın tedavisini ABD'nin en iyi dermatologlarından Dr. Ralph Massey'in üstlendiği ileri sürüldü.


ABD medyasında geniş yer verilen haber, Michael Jackson hayranlarını üzdü. Ancak ünlü yıldızın temmuz ayına kadar bu hastalığı yenebileceği konusunda emin olduklarını açıklayan doktorlar, endişeleri gidermeyi başardı.

Yüzündeki maskeyi hiç eksik etmeyen Michael Jackson ise Temmuz'da Londra'da vereceği "sahneye dönüş"ünün ilk adımı sayılan muhteşem konsere hazırlanıyor. Yıllar önce cildini beyazlattığı söylenen ve bu nedenle siyahlar tarafından epeyi eleştirilen Michael Jackson, o günlerde de ender görülen bir rahatsızlık nedeniyle cildinin beyazladığını söylemişti. Bu nedenle de yıllarca tedavi gördü. Estetik ameliyatlar için defalarca bıçak altına yatan ünlü yıldızın yüzü zaten tanınmaz hale gelmişti ve özellikle burnuyla ilgili büyük sorunlar yaşıyordu.

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