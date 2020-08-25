Michael Jackson'ın Elvis Presley ve Beatles'ı eleştirdiği notlar ortaya çıktı

Michael Jackson'ın müzik endüstrisindeki ırkçılığı eleştirdiği, el yazısıyla kaleme aldığı notlarında The Beatles ve Elvis Presley hakkında da yazdığı belirtildi. Jackson yıllar sonra ortaya çıkan notlarda Presley için, "Elvis Kral değil" ifadelerini kullanıyor.

Music News'ta yer alan habere göre, Jackson'ın 1987 yılında el yazısıyla kaleme aldığı notlarda müzik sektöründe ırkçılığı eleştirdiği belirtildi. Notlarında siyah şovmenlerden beyaz meslektaşları lehine uzak duran müzik kanalı MTV'yi ve ABD dergilerini kınayan Jackson, bazı beyaz sanatçıları da bu meseleye dikkat çekmeye çağırdı.

Jackson'ın notlarında, The Beatles hakkında, "Evet, bu adamlar iyiydi ama siyahlardan daha iyi şarkıcı ya da dansçı değildiler" sözleri yer aldı. Jackson Elvis Presley için ise "Elvis Kral değil. Önyargılı değilim, artık ilk Siyah Kral'ın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Jackson 1982 tarihli albümü Thriller'ı yazarken ise önyargıya son vermeyi hedeflediğini açıklamıştı. Jackson, "Amacım önyargıları sona erdirecek kadar 'büyük' ve güçlü olmak, kahraman haline gelmek. 200 milyondan fazla albüm satarak bu küçük beyaz çocukların beni sevmesini sağlamak. Bana hayranlık duymalarını sağlamak. Dünyayı değiştireceğim" diye yazmıştı.