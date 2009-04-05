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Michael Jackson iflasın eşiğinde

80’li yılların pop yıldızı Michael Jackson, iflastan kurtulmak için Julien’s Auction House ile kendisine ait ürünlerin satışı için bir anlaşma imzaladı.

05 Nisan 2009 03:00

80’li yılların pop yıldızı Michael Jackson, maddi açıdan zora girince iflastan kurtulmak için Julien’s Auction House ile kendisine ait ürünlerin satışı için bir anlaşma imzaladı.

Ancak ünlü yldız, anlaşmaya rağmen içerisinde anı defterinin de yer aldığı bu ürünleri satmak istemediğine karar vererek vazgeçmek istedi. Hürriyet'in haberine göre, Jackson, olay nedeniyle açık artırma için 2 milyon dolar masraf yaptığını belirterek iptal isteğine yanaşmayan Julien’s ile mahkemelik oldu. Hakim Brett Klein de Jackson’ın aleyhinde karar vererek açık artırmanın yapılmasının önünü açtı. Michael Jacson’a ait 2 bin ürün 22-25 Nisan tarihleri arasında Californiya’da satışa çıkacak. Jackson özel eşyalarını mahkeme kararıyla istemeye istemeye satmak zorunda kalacak.

Michael Jackson ile satış anlaşmasını geçtiğimiz yıl gerçekleştiren Julien’s Auction bu anlaşmayı ünlü şarkıcının sözcüsü Tohme Tohme ile yapmıştı. Satışa bir ay kala Jackson’ın yapım şirketi tarafından açılan iptal davası nedeniyle şoke olan Julien’in yetkilileri, "Bizden hangi ürünleri satılmamak üzere geri istediğini sormadık bile. Ama bugüne kadar 2 milyon dolar masraf yaptık. 10 milyon dolar da gelir bekliyoruz. Geri verebilecek hiç bir parçamız yok" dedi.

2 bin ürün satılacak

Michael Jackson’ın katılmadığı davada onun yerine babası Joe Jackson hazır bulundu. Micheal Jackson’ın satışa çıkacak parçaları arasında giyim eşyaları, ödülleri, oyuncakları ve mobilyalarının bulunduğu belirtildi. Ayrıca çocuk yıldız Macaulay Culkin’in 1991 yılında yaptığı bazı resimlerin de satışa çıkartılacağı belirtildi. Jackson’ın bu eşyaları California’daki malikanesinden alındı. Jackson’ın evi Peter Pan masallarında çocukların asla büyümediği Neverland Ranch olarak anılıyor.

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