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Kültür-Sanat

Michael Jackson geri dönüyor

Michael Jackson'ın Londra'daki O2 konser ve gösteri merkezinde bir dizi konser vereceğini açıklaması bekleniyor.

04 Mart 2009 02:00

Michael Jackson'ın Londra'daki O2 konser ve gösteri merkezinde bir dizi konser vereceğini açıklaması bekleniyor.

Pop müzik yıldızı, "O2 Gösteri Merkezi"nde Perşembe günü "özel bir açıklama" yapacak.

Gelen bilgilere göre ise şarkıcı şu anda bir dizi kârlı gösteri hazırlığında bulunuyor. Michael Jackson en son 2006 yılında Londra'daki Dünya Müzik Ödülleri töreninde canlı performans ile sahne almıştı.

Ancak "We are the world" parçasından bir iki bölümü seslendiren şarkıcı hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Bu tören, Jackson'ın bir önceki yıl Los Angeles'ta çocuk tacizi suçlamalarından beraat etmesinin ardından kamuoyunun önüne ilk çıkışıydı.

Londra'nın güneydoğusunda yer alan Greenwich semtindeki "O2 Konser ve Gösteri Merkezi", 2007 yılında Prince'in 21 gece süren konserler dizisi ve Britney Spears'in geçen haziranda 8 gece süren konserlerine ev sahipliği yapmıştı

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