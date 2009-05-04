Michael Jackson fırtına estirecek

Merakla beklenen yeni turnesinin hazırlıklarını sürdüren efsanevi pop yıldızı Michael Jackson, vereceği ilk konser için iddialı konuştu: “Bugüne kadarki en büyük gösterim olacak.” 51 yaşındaki Jackson, eski konserlerinin görüntülerini izleyerek hazırlandığı performansının herkesi şaşırtacağından emin.



Eleştirmenler yaklaşık 10 yıldır konser vermeyen sanatçının fiziksel durumunun böylesine büyük bir konserikaldırmayacağını iddia etse de, Jackson bu söylenenlerin kendisini kamçıladığını söylüyor: “8 Haziran'da tüm dünya beni konuşacak.”

