T24 LogoT24 Logo
Magazin

Michael Jackson fırtına estirecek

Michael Jackson, şimdiye kadarki en iyi performansını 8 Haziran'da sergileyecek

04 Mayıs 2009 03:00

Merakla beklenen yeni turnesinin hazırlıklarını sürdüren efsanevi pop yıldızı Michael Jackson, vereceği ilk konser için iddialı konuştu: “Bugüne kadarki en büyük gösterim olacak.” 51 yaşındaki Jackson, eski konserlerinin görüntülerini izleyerek hazırlandığı performansının herkesi şaşırtacağından emin.

Eleştirmenler yaklaşık 10 yıldır konser vermeyen sanatçının fiziksel durumunun böylesine büyük bir konserikaldırmayacağını iddia etse de, Jackson bu söylenenlerin kendisini kamçıladığını söylüyor: “8 Haziran'da tüm dünya beni konuşacak.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24