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Yaşam

Michael Jackson bu kaydın peşindeydi

Michael Jackson'ın yıllarca peşine düştüğü, James Brown'un kendinden geçtiği kayıt rock tarihinin en iyi performanslarından biri olarak görülüyor.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Michael Jackson'ın yıllarca peşine düştüğü, James Brown'un kendinden geçtiği kayıt rock tarihinin en iyi performanslarından biri olarak görülüyor.

James Brown - Night Train

Michael Jackson verdiği bir söyleşide, nadir bir video kaydını edinmek için bir muhabire ricada bulunmuştu. O video, James Brown'un "tamamen kendinden geçtiği" 1964'teki performansın kaydıydı.

Brown, "Night Train" adlı blues şarkısını yorumlarken, yerçekimine meydan okuyor ve 18 dakika boyunca 'döktürdüğü' performansıyla rock tarihine geçiyor.

Brown'un 29 Ekim 1964'te California Santa Monica'daki Şehir Oditoryumunda gerçekleşen konserin filmi, kaydedilmesinin ardından uzun bir süre kayıptı.

Jackson'ın uzun yıllar aradığı kayıt şimdi DVD formatında piyasada.


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