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Yaşam

Michael Jackson anısına dans İSTANBUL (A.A)

30 Ekim 2011 12:09

-Michael Jackson anısına dans İSTANBUL (A.A) - 30.10.2011 - Michael Jackson anısına aynı anda dans edilen ''Thrill The World'' organizasyonunun Türkiye ayağı Ortaköy'de gerçekleştirildi.  Şarkıcı Michael Jackson anısına düzenlenen ve çeşitli ülkelerde yaşayan katılımcıların aynı anda dans ettiği ''Thrill The World'' organizasyonunun Türkiye ayağı, gece saat 04.00'da Ortaköy Meydanı'nda düzenlendi. Organizasyon için Ortaköy Meydanı'nda buluşan ve aralarında çocukların da bulunduğu 259 katılımcı, ''zombi'' kılığında sabahın ilk saatlerinde tüm dünyayla aynı anda dans etti.  Türkiye'de üçüncüsü düzenlenen organizasyon vatandaşlar tarafından ilgi görürken, ''zombi'' kılığına giren katılımcılar ilginç görüntüler oluşturdu.  Bu arada, her yıl ayrı bir sorumluluk projesi için yardım toplayan katılımcıların, bu yılki yardımları Van'daki depremzedelere gönderme kararı aldığı belirtildi.

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