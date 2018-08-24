Michael Frey'den Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza

Fenerbahçe, FC Zurich'ten transfer ettiği 24 yaşındaki İsviçreli futbolcu Michael Frey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transferi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran sarı lacivertli kulüp, resmi internet sitesinde ise şu "Kulübümüzün, bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübü FC Zürich ile anlaşmaya vardığı 24 yaşındaki santrafor Michael Frey, bu sabah sağlık kontrolünden geçmesinin ardından kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli transfer süreciyle ilgili, “Yönetim Kurulumuz takıma takviye yapma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Bizim için çok önemli bir transfer oldu. Bu pozisyonda gerçekten yetenekli ve genç oyuncular bulmak çok zordur. Kendisi bize genç ve taze bir kan olacak” ifadelerini kullandı.

Michael Frey’in özelliklerinden de bahseden Comolli, “Gördüğünüzde ne kadar güçlü olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Fiziksel olarak gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Topsuz oyunda çok sert. Rakip defansı çok rahatsız eden bir isim. Aynı zamanda toplu oyunda çok yetenekli ve golde çok becerikli bir oyuncu” diye konuştu.

Frey’in çok büyük katkı sağlayacağını ve aynı zamanda çok büyük bir yatırım olacağını belirten Comolli, “Kendisi çok genç ve gelişmeye çok açık bir oyuncu. İleride bu kulübün çok büyük bir değeri olacaktır” dedi.

Taraftarların heyecanına da değinen Comolli, “Takımıza kattığımız isimler çok yönlü isimler. Hem katkı sağlayabiliyorlar hem de direkt gol atacak isimler. İleride kendilerini geliştirip daha değerli hale gelecekler” diyerek sözlerini noktaladı.

"Çok mutluyum, gollerimi atacağım"

Michael Frey ise, “Çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Gollerimi atacağım ve bu sayede takımıma puanlar kazandıracağım. Hep beraber çalışır ve birlik olursak başarıya ulaşacağımızı, istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

