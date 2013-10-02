Michael Douglas'tan 'yeniden deneyelim' teklifi

Geçtiğimiz ay boşanma kararı alan Hollywood'un gözde çiftlerinden Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, evliliklerine devam kararı aldı.

13 yıldır evli olan çift bu kararı, çocuklarının da olduğu Douglas'ın New York'taki apartman dairesinde aldı.

Daily Mail'e konuşan ünlü ikiliye yakın bir kaynak, bu kararın yalnızca çocukların hatrı için alınmadığını, birbirlerinin değerini bu ayrılık süresinde daha iyi anladıklarını söyledi. Yeniden bir araya gelme teklifini Douglas yaptı.

1990 yılında beri birlikte olan Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, 2000 yılında evlendi.