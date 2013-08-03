Michael Douglas ile Zeta Jones boşanıyor

Ünlü aktör Michael Douglas ile oyuncu eşi Catherine Zeta Jones'un boşanmaya hazırlandığı, Douglas'ın yakınlarına evliliklerinin çekilmez bir hal aldığını söylediği iddia edildi.



Star dergisinin kapağına taşıdığı iddiaya göre ünlü çiftin 13 yıllık evliliği bitiyor.

Douglas bir süre önce gırtlak kanserine yakalanmış ve tedavi görmüştü. Zorlu bir süreç yaşayan çift, Douglas'ın iyileşmesiyle yeniden eski mutlu günlerine dönmüştü. Fakat bu tedavi süresince yaşanan zorluklar Catherine Zeta Jones'un sağlığını kötü etkiledi. Güzel yıldızın yıllardır tekrarlayan bipolar bozukluğu yeniden ortaya çıktı.

Zeta Jones, geçtiğimiz aylarda bu yüzden bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. İddialara göre çiftin ilişkisini bozan da bu oldu.

Her ne kadar Catherine Zeta Jones evliliğini kurtarmaya çalışsa da Michael Douglas boşanmakta kararlı. Ünlü aktörün yakınlarına evliliklerinin çekilmez bir hale geldiğini söylediği öne sürüldü.

68 yaşındaki Douglas ile 43 yaşındaki Zeta Jones'un biri kız diğeri erkek iki çocuğu bulunuyor.