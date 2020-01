Michael Buble: Bana müziğimin satmayacağını söylediler

Ünlü Kanadalı müzisyen Michael Buble, kariyerinin başında bir müzik şirketini ikna edebilmek için banka banka dolaşarak yüzbinlerce dolar para toplamak zorunda kaldığını açıkladı.

Albümleri günümüzde 50 milyondan fazla satan şarkıcı Buble, meğer kariyerinin başlarında başvurduğu müzik şirketlerinden "müziğinin satmayacağı" yanıtı almış.

Buble'nin şaşırtan ama müzisyen adaylarına umut veren açıklamaları, BBC Radio 4'un programı sırasında geldi.

Buble'nin anlattığına göre, bir müzik şirketi, "sırf kendisinden kurtulmak" için ünlü şarkıcıya "ancak 100 bin dolar para toplarsa ona albüm yapabileceğini" söyledi.

"Yeteneklisin ama müziğine baktığımda rekor satışlar görmüyorum"

Michael Buble ayrıca, Whitney Houston ve Celine Dion gibi efsane müzisyenlerle çalışmış olan Kanadalı yapımcı David Foster'ın kendisine "Asla benim etiketimi alamayacaksın. Hiçbir zaman senin müziğinin yapımcısı olmayacağım" dediğini aktardı.

Foster, Michael Buble'ye "Yeteneklisin ama senin müzik tarzına baktığımda rekor satışlar göremiyorum" demiş ve şarkı başına 100 bin dolar verebilirse, "hazırlık yapmadan bir kayıt yapabileceğini" söylemiş.

Yapımcı Foster, başından savdığı Buble'yi bir daha hiç görmeyeceği düşüncesiyle kapıdan attı.

Ancak şarkıcı Buble, bu zorlu karşılaşmanın "Foster'la çalışmak için para toplama konusunda onu daha da kararlı hale getirdiğini" anlattı. Buble, Foster'ın kapısından kovulduktan sonra soluğu Vancouver'daki bankalar ve yatırımcıların ofislerinde aldı.

"Affedin ama Sinatra öldü; müziğini de onunla birlikte yakın"

"Los Angeles'a yeniden uçtum ve David'in evine gittim. Foster bana 'Ne istiyorsun?' dedi, ben de ona 'Bay Foster, parayı topladım' dedim."

Foster'ı ikna ettikten sonra, Michael Buble'nin bir sonraki karşılaşması Warner Bros'un eski CEO'su Tom Whalley ile oldu.

Michael Buble'nin albümleri, şimdi 50 milyondan fazla satıyor.

Whalley ise Buble'ye, "Neden seninle anlaşma yapalım ki? Elimizde [Frank] Sinatra var?" diye sordu.

Buble, "Ben de ona şöyle dedim: Saygısızlık etmek istemem ama, Sinatra öldü, müziğini de onunla birlikte yakın. Çok çalışacağım, boşluğu kapatacağım ve bu müziği beraber çalışarak tekrar canlı tutacağız" diye anlattı.

BBC Radio 4'un programı "Desert Island Discs" için Michael Buble'nin seçtiği favori şarkılar arasında farklı zevkler de olduğu dikkat çekti.

Buble, Frank Sinatra'nın "This Love of Mine" parçası ile Paul McCartney ve Wings'in "My Love" şarkılarının yanında, ünlü rapçi Eminem'in "Lose Yourself"ini de listesine koydu.

Buble, en lüks objesinin Rolex saati olduğunu, bir adaya düşse yanında olacak kitabınsa Eckhart Tolle'ün "Şimdinin Gücü" olacağını sözlerine ekledi.