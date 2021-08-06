Michael Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio trafik kazasında yaşamını yitirdi

Almanya Milli Takımı'nın eski oyuncusu Michael Ballack'ın 18 yaşındaki oğlu Emilio, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Daily Mail'in haberine göre Emilio, Portekiz'de ailesinin yazlık evinin yakınlarında ATV'nin altında kalarak yaşamını yitirdi. Emilio Ballack'ı perşembe sabahı itfaiye ekipleri, ATV'nin altında kalmış şekilde buldu. Ekiplerin kurtarma çabası sonrasında 18 yaşındaki Emilio'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Halka açık yollarrda kullanılmak üzere tasarlanan ve Türkiye'de ismine ATV denilen araç, 18 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu.

Emilio geçtiğimiz günlerde hafta sonu Portekiz'de ailesiyle birlikte plajda geçirdiği anların fotoğraflarını yayınlamıştı.