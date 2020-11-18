People dergisi seçti: 2020 için "Yaşayan En Seksi Erkek" Michael B. Jordan oldu

Oyuncu ve yapımcı Michael B. Jordan, People dergisi tarafından 2020 yılının"Yaşayan En Seksi Erkek" ünvanını aldı.



CNN'in haberine göre, Jordan, Salı günkü "Jimmy Kimmel Live!" programında bu yılın "Yaşayan En Seksi Erkeği" olarak açıklandı. Bu yıl, derginin geleneksel övgüsünün 35. yıldönümü.

Jordan, ailesinde "bundan kesinlikle gurur duyan" kadınlar olduğu konusunda şaka yaptı. Dergiye, "Büyükannem hayattayken, People dergisini toplardı ve sonra annem ve teyzelerim de doğal olarak çok " dedi. "Bu dergi onlar için kesinlikle özel bir yeri olacak bir şey.’’

Geçen yıl şeref sahibi şarkıcı, John Legend olmuştu. İdris Elba bir önceki yıl unvanı almıştı.





