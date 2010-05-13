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Michael arkadaşlarından yarım istemiş

Jackson’ın finansal yardıma ihtiyaç duyduğu ve yaşamı için endişelendiğini ispatlayan ses kayıtları ortaya çıktı.

13 Mayıs 2010 03:00

T24 - İngiliz The Sun gazetesi, Michael Jackson’ın finansal yardıma ihtiyaç duyduğu ve yaşamı için endişelendiğini ispatlayan ses kayıtlarını ortaya çıkardı.

Michael'ın para ve yardım isteyen mesajları açıklandıMaddi sıkıntı içindeki Jackson, arkadaşlarının telefonlarına mesajlar bırakmış. Kayıtları The Sun’a maddi karşılık istemeden ulaştıran gazeteci Daphne Barak, mesajları kendisine veren ve isimlerinin saklı kalmasını isteyen Jackson’ın arkadaşlarının amacının, ünlü şarkıcının ölümünden önceki son altı sene boyunca, madde bağımlılığından dolayı neler çektiğini göstermek olduğunu söylüyor.

Ünlülerin bağımlılıklarıyla ilgili kitap yazan Barak, “Bu mesajlar, ilaçların etkisi altında olan bir zihnin farklı hallerini gösteriyordu” diyor. Mesajlar 2003 yılında bırakılmış. O sene Jackson, çocuklarla aynı yatağı paylaşmakla suçlanıyordu. Michael Jackson ilk mesajda şöyle diyor: “Ben Michael. Çok önemli, o 150’yi hesabımda istiyorum çünkü... Hayatımdan endişe ediyorum.

Sabotaja uğrayacağımı duyuyorum. Farklı bir yerlerde olmak istiyorum. Beni bulamayacakları bir yere gitmek istiyorum. Lütfen bana yardım edin, yardım edin... Biz kardeşiz.”


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