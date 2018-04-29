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Dünya
BBC Türkçe

Miami'de yaya üst geçidi çöktü: En az 6 ölü

ABD'nin Miami kentinde yeni inşa edilen bir yaya üst geçidi çöktü. Olayda en az 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde kısa bir süre önce yapımı tamamlanan yaya üst geçidi çöktü.

Yetkililer, en az altı kişinin öldüğünü, aralarında ağır yaralıların da olduğu 9 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Carlos Gimenez sekiz aracın da enkaz altında olduğunu belirtti.

Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları aramaya gece geç saatlere kadar devam etti. Köprünün altında kaç kişinin kaldığına dair sabah saatlerine kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Miami-Dade İtfaiye Şefi Dave Downe, en az dört kişinin öldüğünü teyit edebildiklerini belirtti.

Çöken yaya üst geçidi, sekiz şeritli bir otobanın üzerinden geçiyor ve Florida Uluslararası Üniversitesi ile Sweetwater şehrini birbirine bağlıyor.

53 metre yüksekliğinde ve 950 ton ağırlığındaki üst geçit, altı saat süren bir operasyonla Cumartesi günü tamamlandı.

Görgü tanıkları, araçların sıkışan trafik nedeniyle köprünün üstünde beklediği sırada, yerel saatle 1730 civarında çöktüğü bilgisini verdi.

ABC News'a konuşan bir görgü tanığı, araçların içinden çığlık sesleri duyduğunu, çok ürkütücü olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweetle olayı takip ettiğini belirtip köprünün çöküşünün çok üzücü olduğunu yazdı.

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