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Dünya

Miami Heat, "Koronavirüs'ü koklayarak tespit edebilen köpekler"in yardımıyla maçlarına az sayıda seyirci alacak

25 Ocak 2021 13:01

T24 Dış Haberler

NBA takımı Miami Heat, "Koronavirüs'ü koklayarak tespit edebilen köpekler"in yardımıyla evinde oynayacağı maçlara az sayıda seyirci alacak. 

Heat geçen hafta Miami'deki AmericanAirlines Arena'nın girişinde özel eğitimli köpekler kullanılacağını belirtti. Açıklamaya göre bu köpekler kokladıkları seyircinin Koronavirüs taşıdığını tespit ederse oturuyor. Köpeğin kapıdaki seyircinin yanında oturması durumunda o kişi ve onunla gelenler maça alınmayacak.

Heat, bu perşembe Clippers ile oynayacağı karşılaşmaya yaklaşık bin 500 kombineli seyirci almayı planlıyor. Bu AmericanAirlines Arena'nın kapasitesinin %10'undan daha az.

Köpeklerden korkan ve alerjisi olan taraftarlara 45 dakikada sonuç veren bir Koronavirüs testi yapılacak. Daha önceden yapılmış testler stadyum girişinde kabul edilmeyecek.

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