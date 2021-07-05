Miami'de bir bölümü çöken ve onlarca kişinin ölümüne sebep olan apartman kontrollü olarak yıkıldı

T24 Dış Haberler

Miami'de bir bölümünün çökmesi sonucu en az 21 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın tamamı kontrollü bir şekilde yıkıldı. Hala kayıp olan 121 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, binanın tamamının yıkılmasının arama kurtarma çalışmaları için çok kritik olduğunu, böylece ekiplerin yıkıntıların daha önce ulaşılamayan bölümlerine ulaşabileceğini ifade etti.

Pazar günü üst üste patlamalarla binanın tamamen yıkıldığı ve çevre sokakları toz kapladığı görüldü.

Ekipler, arama kurtarma yetkililerinin yer altı otoparkına ulaşabilmesi için hızlıca enkazı kaldırmaya başladı.

Pazar gecesi yapılan açıklamalarda "güvenli sinyali" verilir verilmez kurtarma ekiplerinin tekrar enkaza gireceği belirtildi.

Arama kurtarma ekipleri şu ana kadar 24 kişinin cesedine ulaştı.