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Dünya

Miami Belediyesi'nden maaşların Bitcoin ile ödenmesi kararı

12 Şubat 2021 19:30

ABD'de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının ve vergilerin Bitcoin ile ödenmesi için öneride bulundu. Komisyon, 4'e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etti.

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