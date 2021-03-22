Miami Beach'te sokağa çıkma yasağı tatilcileri durdurmadı; bin kişi gözaltına alındı

ABD'nin Florida eyaletinin Miami Beach kentinde bahar tatili için giden binlerce kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sokaklarda toplandı. Yetkililer, kuralları ihlal eden kişilerin kavga çıkardığını, restoran mülküne zarar verdiğini, maske takmayı reddettiğini söyledi ve bir gecede bin kişinin gözaltına alındığını ekledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs'e rağmen Florida'nın Miami Beach şehrinde toplanan kalabalıkların salgın kısıtlamalarını ihlal etmesi sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının uzatılmasına karar verildi. Yetkililer, kısıtlamaları ihlal edenlerin eski yıllarda olduğu gibi üniversite öğrencileri değil, yetişkinler olduğunu söyledi.

Miami Beach'te sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girdiğinde polis memurlarının yanı sıra dört farklı ekip görevlendirildi. Kurala uymayanlar polisin maske uyarılarına uymadı ve sokakta kavgalar çıktı.

Yetkililer, bin kişinin gözaltına alındığını, yarısından çoğunun eyalet dışından olduğunu söyledi.