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Dünya

MI5: İngiltere çok büyük terör tehdidiyle karşı karşıya

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – İngiliz istihbarat teşkilatı MI5 Genel Müdürü Andrew Parker, İngiltere’nin daha fazla terör saldırısıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı

18 Ekim 2017 14:13

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – İngiliz istihbarat teşkilatı MI5 Genel Müdürü Andrew Parker, İngiltere’nin daha fazla terör saldırısıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.
Yaptığı basın açıklamasında, İngiltere’nin radikal dinci terörizmde belirgin bir artış gördüğünü söyleyen Parker, “Tehlike çok boyutlu, oldukça hızlı değişen ve daha önce görülmemiş bir ölçek ve hızda yayılıyor” dedi.
34 yıllık kariyerinde böyle bir çalışma temposuyla karşı kalmadığını ifade eden Parker, “Artık daha fazla terör olayı, daha zor fark edilecek şekillerde ve hızla yaklaşıyor” dedi.
Parker, MI5’ın geçtiğimiz yıl yaşanan terör olayları yüzünde baskı altında olduğunu belirtirken, yedisi geçtiğimiz yedi ay içinde olmak üzere, son dört yılda 20’nin üzerinde saldırıya engel oluklarını söylerken, personel sayısının dört binden beş bine çıkarıldığı duyurdu..
 Tehlikenin sanılandan çok daha değişken olduğunu söyleyen Parker, “Uzun süren planlamalar sonrasında ygerçekleştirilen saldırılar olduğu gibi, hazırlıksız saldırılar da gerçekleşiyor. Radikaller her yaş, her cinsiyet ve her etnik kökenden olabiliyor, tek ortak ortak noktaları hastalıklı fikirleri ve vahşi eylemleri” dedi. (Fotoğraflı)

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